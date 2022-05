Covid-19 no Piauí: média móvel de mortes está zerada há duas semanas

O Piauí está há duas semanas com a média móvel de mortes por Covid-19 zerada. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) na manhã desta segunda-feira (23).



Ainda segundo a Sesapi, também existe uma queda acentuada na média de casos da doença. O secretário de saúde, Neris Júnior, informou que a vacinação contra a Covid-19 teve influência no decréscimo dos números.

“Desde que começamos nossa campanha de vacinação percebemos a adesão da nossa população e este fator foi de suma importância para hoje apresentarmos média móvel de óbitos pela doença zerada”, afirma.

Foto: Divulgação/Sesapi

O Painel Epidemiológico da Sesapi apontou que, nos últimos 14 dias, o Piauí apresentou uma queda de 50% nas mortes e a média móvel zerada. Os casos da doença, por exemplo, apresentaram uma queda de 33%, com a média móvel de – 02 casos – nas últimas duas semanas. Esse é um recurso que permite analisar se o número de casos confirmados e o de mortes da Covid-19 na última semana tem aumentado ou diminuído, de acordo com o mesmo intervalo de tempo das semanas anteriores.

Internações pela doença

Os números também são de queda em relação a ocupação de leitos no Estado. Até manhã desta segunda-feira (23), a ocupação de leitos clínicos estava em 12% (18 internados), já as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) estão com a ocupação de 27,8% (10 internados) e os leitos de estabilização contam com 7,8% ocupados (04 internados).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no