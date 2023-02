Covid-19: Piauí apresenta redução de 83% no número de óbitos pela doença

O número de casos e mortes pelo coronavírus segue em queda no Piauí. De acordo com o boletim epidemiológico referente aos dias 29 de janeiro e 04 de fevereiro, houve uma queda de 83% no número de óbitos em decorrência da Covid-19. Além disso, também ocorreu uma redução de 27% na quantidade de novos casos da doença em relação aos 14 dias anteriores.

O boletim aponta que o estado contabilizou uma morte por covid-19 e 1.413 novos casos ao longo desse período. Na semana anterior foram registrados dois óbitos e 1.572 casos da doença. Dessa forma, a média móvel de mortes por covid-19 no Piauí se mantém zerada há duas semanas, enquanto a de novos casos da doença foi de 232 nos últimos sete dias e 222 durante os 14 dias.

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) também verificou que a taxa de transmissibilidade da doença segue em queda no estado, saindo de 0,85 para 0,76 ao longo dos últimos sete dias.

Vale ressaltar que o número de pacientes em leitos clínicos caiu de dez para seis , enquanto as internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) chegaram a sete. Na semana anterior eram nove. Em leitos de estabilização há cinco pacientes internados.



Com informações da Sesapi