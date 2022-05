Covid-19: Quase 800 mil piauienses não retornaram para receber terceira dose

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) faz um alerta aos piauienses que estão em atraso com a dose de reforço, contra a Covid-19. De acordo com o último levantamento da Fiocruz até 18 de abril, 783.848 pessoas no Piauí não receberam a terceira dose.

“Já está comprovado cientificamente a importância da dose de reforço para proteger contra o vírus, que causa Covid-19, e suas variantes. Por isso chamamos todos os piauienses, que estão no prazo ou atrasados para tomar suas doses, que procurem os postos de saúde de seus municípios e tomem seus imunizantes”, reitera Neris Júnior.

(Foto: Reprodução / Arquivo O DIA)

No estado a vacinação para o reforço está liberada para toda população acima de 18 anos. Aqueles que receberam a terceira dose poderão também tomar a quarta dose dos imunizantes, para isto basta está com quatro meses ou mais da terceira aplicação.

Entre a população do Piauí, elegível para receber as vacinas contra a Covid-19, – indivíduos acima de 05 anos - 67,35% já tomou sua terceira dose, o que equivale a 1.587.679 pessoas. “Sabemos que quanto mais nosso povo estiver com a imunização reforçada, mais rápido chegaremos ao fim desta pandemia”, lembra o gestor.

A vacina das nossas crianças contra o Coronavírus também segue avançando já são 284.185 vacinados com a primeira dose e 190.654 com a segunda dose. O secretário Neris Júnior pede aos pais e responsáveis, que ainda não levaram suas crianças para receber as vacinas, que vá aos postos de saúde e imunizem seus pequenos. “A vacina é segura e essencial para proteger nossas crianças e está liberada para todos acima de 05 anos. E pedimos mais uma vez, levem seus filhos para tomarem as vacinas”.

