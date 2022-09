Covid-19: Taxa de positividade no Piauí atingiu o menor valor após última onda

Após alguns dias de aumento atípico de casos de Covid-19, a taxa de positividade pela doença volta a cair no Piauí. De acordo com o Painel Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado (Sesapi), a taxa atingiu o menor valor desde a última onda de casos no estado, ficando em 3,09%.



O número é inferior a 5%, valor que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças Norte-americano considera como indicador de pandemia sob controle. Apesar da situação controlada, a Sesapi reforça a necessidade da população tomar as doses de reforço para completar o esquema vacinal.

Boletins serão divulgados semanalmente

Nesta semana, a Sesapi emitiu o último boletim da Covid-19 de maneira diária. A partir desta quarta-feira (21), o boletim com os dados epidemiológicos da doença passará a ser semanal com publicação no site da secretaria: saude.pi.gov.br no gráfico Painel Epidemiológico Covid-19. A publicação vai acontecer todas as terças-feiras.

De acordo com o superintendente de Atenção à Saúde e Municípios, Herlon Guimarães, o boletim com os dados da Covid passou mais de dois anos sendo diário e agora vai mudar. “Desde o início da pandemia, a Secretaria de Estado da Saúde mantém a população informada com um boletim diário dos casos confirmados, dos óbitos e das cidades com o registro de casos de Covid-19 no Piauí. De domingo a domingo, por volta das 19h, o boletim tem sido emitido”, afirma Herlon.

O superintendente afirma que como a pandemia já está minimamente controlada, é possível divulgar os dados uma vez por semana. “ O boletim passará a ser semanal com todos os dados e, de maneira transparente, podendo ser acessado no site por toda a população” diz.

