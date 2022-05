Covid: 88 leitos de UTI irão integrar quadro definitivo de nove hospitais do Piauí

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) aprovou, junto à Comissão Intergestora Bipartite do Piauí (CIB-PI), a habilitação de 88 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que faziam parte do atendimento Covid-19, da Rede Estadual de Saúde, e agora vão integrar o quadro definitivo de UTIs de nove hospitais do Piauí.



O termo de habilitação foi assinado pela governadora Regina Sousa e pelo secretário de Estado da Saúde, Neris Júnior, durante a visita às obras de reforma e modernização da UTI do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella, nesta segunda-feira(30).



A governadora destacou a importância dessas novas UTI’s para incrementar a saúde do Piauí. “Sempre que se amplia um serviço de saúde é algo muito positivo. Com o alívio da Covid-19, tivemos muitos leitos que eram destinados à doença, que agora serão direcionados para outras doenças, que estavam represadas durante este período e vai permitir desafogar os hospitais. Tudo que é destinado para melhoria da nossa população é muito importante”, disse Regina Sousa.



Para o secretário de Estado da Saúde, Neris Júnior, estes novos leitos vão ajudar a melhorar o atendimento à população piauiense, principalmente aqueles do interior do estado, que contarão com serviços de alta complexidade mais próximos de suas residências. “Este é mais um ganho para a saúde do Piauí. Com a habilitação destes leitos vamos está conseguindo oferecer um serviço de ponta também para àqueles que estão mais longe da capital”, destacou o gestor.



Os leitos de UTI, que antes faziam parte do atendimento dos acometidos pelas complicações da Covid-19, estarão nas seguintes unidade de saúde:



Teresina



Hospital Infantil Lucídio Portella (09);

Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella (13);

Hospital da Polícia Militar Dirceu Arcoverde (10);

Hospital Getúlio Vargas (10).

Interior



Hospital Regional Manoel de Sousa Santos - Bom Jesus (09);

Hospital Regional Senador Cândido Ferraz – São Raimundo Nonato (10);

Hospital Regional Tibério Nunes – Floriano (07);

Hospital Estadual Dirceu Arcoverde -Parnaíba (10);

Hospital Regional Justino Luz – Picos (10).

Além dos hospitais estaduais, a Sesapi também obteve a aprovação em CIB, de 17 leitos de UTI no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), gerido pela Fundação Municipal de Saúde de Teresina, e 10 no Hospital Universitário gerido pelo Governo Federal. Com isso, foram 115 leitos habilitados, sendo 106 adultos e 09 pediátricos.



