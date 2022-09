Covid: Piauí pretende vacinar mais de 140 mil crianças de 06 meses a dois anos

Após a aprovação da vacina da Pfizer para crianças 06 meses a 04 anos de idade, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Piauí já prepara suas equipes de vacinação para a imunização desse público, assim que as doses forem disponibilizadas, pelo Programa Nacional de Imunização.



“A aprovação da Anvisa permite que a vacina seja usada no país e cabe aos municípios, após receberem as doses do Ministério da Saúde, a decisão sobre o estabelecimento do calendário de vacinação. Estamos muito animados com mais este grupo contemplado com as vacinas, que são de suma essencialidade para salvar vidas e pedimos aos pais e responsáveis que levam suas crianças para receber a imunização”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Neris Júnior.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

De acordo com o levantamento da Coordenação de Imunização Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, o Piauí possuí 236.770 crianças na faixa etária de 06 meses a 04 anos, porém o público de 03 a 04 anos já está contemplado com a vacina da CoronaVac, com isso a estimativa é vacinar, com o imunizante da Pfizer, 142.168 crianças, de 06 meses a 02 anos.

“A estimativa que fizemos, de acordo com a idade, foi para critério de controle, mas os pais podem aplicar tanto o imunizante da Pfizer como da CornaVac, nesse público para qual as vacinas foram liberadas. Todos os imunizantes utilizados no nosso país são seguros e ajudam na prevenção de quadros mais graves da doença”, esclarece o superintendente de Atenção à Saúde e Municípios da Sesapi, Herlon Guimarães.

O imunizante, para crianças de 06 meses a 04 anos, terá dosagem e composição diferentes: o processo de imunização será em três doses de 0,2 mL (equivalente a 3 microgramas).As duas doses iniciais devem ser administradas com três semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose.

A tampa do frasco terá uma cor diferente para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação para esta faixa de idade. Será na cor vinho. Para o público de 5 a 11 anos a cor é laranja e para acima de 12 anos, roxa. “Agora estamos esperando o envio da nota técnica com todas as instruções, pela equipe do Ministério da Saúde, e também que as vacinas possam chegar ao nosso estado e assim disponibilizarmos aos municípios”, disse o superintende.

Dados do Vacinômetro da Sesapi, mostram que, até a manhã desta segunda-feira(19), no Piauí 234.421 crianças de 05 a 11 anos já tomaram as duas doses das vacinas e 15.558 de 03 a 04 anos receberam a primeira dose e 1.651 já receberam sua segunda aplicação.

Com informações da Sesapi.