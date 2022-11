Covid: uso de máscara deve voltar a ser obrigatório no Piauí a partir da próxima semana

Diante do aumento nos casos de covid-19 registrado na última semana, o uso de máscara deve voltar a se tornar obrigatório no Piauí. O Comitê de Operações Emergenciais Estadual (COE) vai se reunir na próxima terça-feira (22) para avaliar os dados epidemiológicos dos últimos sete dias e discutir a questão. E expectativa é que já na quarta-feira (23), o Governo baixe decreto voltando a obrigar o uso da máscara em locais públicos abertos.





Foto: O Dia

Vale lembrar que, pelo decreto atualmente em vigor, a máscara continua sendo item obrigatório em locais fechados, transporte público, privado e também em unidades de saúde.

A informação foi compartilhada pela governadora Regina Sousa nesta manhã. “Acho que a máscara vai voltar a ser uma necessidade de novo e terça-feira a gente conversa. Na quarta, pode ter um decreto. Estamos planejando e se continuar o resultado dessa semana como a da outra em que os casos aumentaram três vezes, não tem como não tomar medidas preventivas”, explicou a governadora.



Foto: Tarcio Cruz/O Dia

O aumento nos casos de covid-19 no Piauí na última semana foi puxado por Teresina, onde os registros da doença subiram 288% nos últimos dias. Da semana de 30 de outubro a 5 de novembro, a capital piauiense teve aumento de 7% na taxa de positividade dos testes de covid-19.

Os números estão sendo monitorados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) sobretudo a partir da confirmação do primeiro caso da sublinhagem BQ.1 da variante ômicron, na cidade do Rio de Janeiro. A Sesapi faz um apelo para que a população que ainda não atualizou seu esquema vacinal procure os postos de saúde para tomar as doses de reforço.

A Secretaria solicitou ao Ministério da Saúde o envio de mais doses das vacinas contra a covid-19 para imunizar especialmente as crianças. “Temos crianças de três e quatro anos, recebemos doses de maneira insuficiente para as crianças até seis anos. A previsão é receber até o fim do mês doses da Coronavac para 3 e 4 anos, mas ainda há doses insuficientes”, disse o secretário Neris Júnior.

Sobre a BQ.1, o gestor disse que se trata de uma variante que deve atuar como todas as outras e que o Piauí deve estar preparado para tomar decisões a respeito do aumento nos casos mantendo a avaliação permanente dos boletins epidemiológicos. “A tendência é aparecer variantes devido à mutação do próprio vírus, mas o Piauí vai estar preparado como sempre esteve”, finaliza Neris Júnior.



Foto: Tarcio Cruz/O Dia

“Ainda não há necessidade de obrigar uso de máscara em Teresina”, diz presidente da FMS

Mesmo com o aumento de 288% nos casos de covid-19 registrado nos últimos dias em Teresina, a capital piauiense não deve tornar obrigatório ainda o retorno do uso da máscara. A informação foi confirmada ao Portalodia.com pelo presidente da Fundação Municipal de Saúde, médico Gilberto Albuquerque. De acordo com ele, mesmo com o aumento dos casos, os números de Teresina ainda não exigem essa recomendação.

Um dos fatores que contribuem para isso, segundo Gilberto Albuquerque, é o aumento da procura pela vacina nos postos de saúde, sobretudo com a ampliação do público-alvo para as crianças de seis meses a 3 anos de idade. “Tem aparecido um aumento significativo e estamos vacinando crianças. Adulto primeira dose e segunda dose foi excelente a cobertura. Mas a terceira e quarta dose poderia ser melhor. Então essas pessoas precisam procurar os postos de saúde para se vacinar”, disse Gilberto Albuquerque.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

De acordo com os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, 796.281 pessoas tomaram a primeira dose contra a covid em Teresina; 744.008 tomaram a segunda dose e 14.160 teresinenses tomaram a dose única. Os números apontam que 263.473 pessoas na capital piauiense ainda não procuraram os postos de saúde para receber ao menos a primeira dose de reforço.

O número é preocupante porque significa que boa parte da população teresinense não está com esquema vacinal completo e se tornam mais suscetíveis a contrair variantes da covid e transmiti-las de forma mais rápida. “A covid-19 está voltando e estamos em uma situação que inspira cuidado. Temos vacina disponível em todos os postos de saúde e pedimos que a população compareça para completar seus esquemas vacinais para evitar que voltemos ao começo onde as restrições não eram uma recomendação e sim uma obrigação”, finaliza o presidente da FMS.

A FMS informou que caso o Estado torne obrigatório o uso, que deve seguir a mesma orientação.

Onde se vacinar

As vacinas contra a covid-19 estão disponíveis em 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS) sem necessidade de agendamento.

