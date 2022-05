Covid:19: Após dois anos, HGV zera internações

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) zerou nesta quarta-feira (20/04), pela primeira vez desde o início da pandemia, as internações de pacientes com Covid-19. Os leitos amanheceram sem nenhuma pessoa em tratamento nas enfermarias, assim como nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

O HGV recebeu o primeiro paciente infectado pelo novo coronavírus em abril de 2020, logo após a confirmação dos primeiros casos da doença no Piauí. Desde então, a unidade recebeu ampliação dos leitos e de profissionais para o enfrentamento da pandemia. Em dois anos, foram 1.700 pacientes atendidos com Covid-19.

"Depois de dois anos, estamos sem nenhum caso de Covid no hospital, nesta data. Porém, não podemos deixar os cuidados, vamos continuar com nossas equipes, porque pode ter ainda algum paciente do interior que interne e positive para Covid e temos que ter equipes aptas para tratar esse paciente”, afirmou o diretor-geral do HGV, Osvaldo Mendes.

Apesar da redução dos casos positivos no Estado, a direção do hospital comunicou que os leitos continuarão ativos para receber pacientes da Covid-19. “Continuamos com os leitos Covid ativos para atender quem precisar e com equipes preparadas para qualquer eventualidade”, disse o diretor.

De acordo com a Sesapi, 62 leitos Covid-19 estavam ocupados até a noite de ontem, sendo 30 leitos clínicos, 26 UTI’s e 06 leitos de estabilização. O Boletim Epidemiológico dessa terça-feira apontou que o estado não havia registrado óbitos pela doença nas últimas 24h.

