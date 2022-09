Criança morre após ser atropelada por caminhão na BR 316, em Campo Grande do Piauí

Uma criança de apenas sete anos, de identidade não revelada, morreu no início da tarde deste sábado (24) na BR 316, no trecho que fica na cidade de Campo Grande do Piauí, a 358 km de Teresina. O acidente aconteceu no quilômetro 352 da rodovia, por volta das 12h30 e a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

(Foto: Divulgação / PRF)

De acordo com informações da Polícia, a criança veio a óbito no local. A PRF presume que a vítima tenha adentrado na via de forma imprudente. O condutor do veículo, que também não teve a identidade revelada, saiu ileso da ocorrência.

(Foto: Divulgação / PRF)



A PRF fez o teste de alcoolemia no condutor do caminhão, porém o resultado foi negativo para uso de substâncias alcoólicas. O IML foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Com informações da PRF