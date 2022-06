CRM-PI lança edital com 70 vagas para cadastro reserva; confira edital

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí (CRM-PI) lançou edital de concurso público para formação de cadastro reserva para cargos de nível médio. O edital, publicado no dia 06 de junho deste ano, oferece 70 vagas, sendo 35 para Teresina e 35 para Parnaíba, com remuneração de R$1.523,51.



Os candidatos serão lotados e exercerão suas funções na sede administrativa do Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí. O cadastro de reserva somente será aproveitado mediante abertura de novas vagas, atendendo aos interesses de conveniência e de oportunidade do CRM-PI. O concurso público compreenderá a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

O concurso será regulado pelas normas contidas no presente Edital e em seus anexos e será executado pelo Instituto Quadrix (www.quadrix.org.br).



Das inscrições do concurso público

Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, solicitada no período entre 10h do dia 6 de junho de 2022 às 23h59min do dia 11 de julho de 2022, observado o horário oficial de Brasília/DF. O valor da taxa de inscrição é de R$55 para os cargos de nível médio.



Data e local de prova

As provas serão realizadas no dia 14 de agosto de 2022, nas cidades de Teresina e Parnaíba, e terão duração de 3h30min, no turno da tarde. Os horários e locais das provas objetivas serão divulgados na internet.



Remuneração

Os candidatos aprovados serão submetidos ao regime de trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A remuneração será de R$ 1.523,51 + benefícios, com carga horária de 40 horas semanais

Dos benefícios

O CRM-PI oferecerá aos candidatos admitidos por meio deste Concurso Público, desde que preenchidos os requisitos legais, os seguintes benefícios:

1) Auxílio Alimentação, no valor de R$ 990,00 por mês;

2) Auxílio transporte, no valor de R$ 318,00 por mês;

3) Plano de Saúde (Médico, Hospitalar), conforme percentuais descritos no Plano de Cargos e Salários e Carreiras;

4) Plano de Cargos e Salários.

