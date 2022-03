Decreto que libera realização de feiras e congressos no Piauí é publicado

Foi publicado na edição desta quinta-feira (10) no Diário Oficial do Estado o decreto nº 20.79, que altera as disposições do decreto 20.525, de 01 de fevereiro, e flexibiliza a realização de shows em ambientes fechados no Piauí desde que os eventos sigam as recomendações sanitárias de contenção da covid-19.



Veja o decreto aqui

Diz o texto que “em ambientes fechados, o público admitido será 60% por capacidade. Em ambientes abertos e semiabertos, o público admitido será 80% da capacidade.





Foto: Reprodução

O novo decreto revoga também o inciso III do artigo 3º do decreto anterior de 01 de fevereiro, que proibia a realização de conferências, convenções, feiras comerciais e retiros de qualquer natureza. A partir do decreto publicado ontem (10), a realização destes eventos passa a ser permitida no Piauí.

A decisão de flexibilizar a realização de eventos de maior porte no Piauí foi tomada após análise por parte do COE (Comitê de Operações Emergenciais) dos dados recentes a respeito da pandemia, que apontavam desaceleração da contaminação e aparente redução nos casos de covid-19 e da taxa de ocupação hospitalar.

Apesar da liberação de shows, feiras, convenções e congressos, o uso de máscara no Piauí segue obrigatório. A reunião que discutirá a flexibilização desta medida acontecerá na próxima segunda-feira (14).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no