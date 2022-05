Delegado José Franco assume PF no Piauí com a promessa de combater o crime organizado

O delegado José Antônio Simões de Oliveira Franco assumiu a superintendência da Polícia Federal no Piauí nesta quinta-feira (05/05) em solenidade realizada no auditório do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e apontou que sua gestão intensificará o trabalho em conjunto com outros órgãos para o combate ao crime organizado no Piauí. Ele assume o cargo deixado pela delegada Mariana Paranhos Calderon.

"O que eu pretendo é intensificar a parceria com as outras instituições, Secretaria de Segurança Pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público, os órgãos federais, estaduais e municipais. Acho que a junção de trabalhos é o que realmente faz a diferença no combate ao crime organizado”, disse em referência a força tarefa montada pela PF que mira as facções criminosas com atuação no litoral do estado.

O novo chefe da PF no Piauí destacou que a estrutura da superintendência no estado é acanhada, mas que há expectativa de melhorias ainda para esse mês de maio como a chegada de novos policiais e a realização de concurso público.

“Tem alguns projetos em andamento. Uma nova sede, temos ai concurso em andamento, vamos receber novos policiais ainda nesse mês de maio e tem a previsão de mais policiais até o final do ano para reforçar o nosso efetivo’, comentou o superintendente José Franco.

Quem é José Franco

José Antônio Simões de Oliveira Franco é graduado em Direito pela Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha – Marília/SP, no ano de 2001; pós-graduado em Direitos Humanos e Cidadania e em Segurança Pública e Cidadania, ambos os títulos conferidos pela Universidade Federal da Grande Dourados – Mato Grosso do Sul.

Ele já atuou como Chefe Substituto da Delegacia de Dourados/MS, Supervisor do Grupo de Investigações Sensíveis no Mato Grosso do Sul e como Delegado Regional Executivo das Superintendências de Rondônia, do Rio Grande do Norte e do Ceará.

O Superintendente Regional da PF no Piauí é professor da Academia Nacional de Polícia, em Brasília; e já coordenou a CESPORTOS - Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis nos Estados de Rondônia, Rio Grande do Norte e Ceará.

