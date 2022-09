Delegado pede quebra de sigilo e aciona Polícia Federal após ameaças a Thanandra

O delegado Geral da Polícia Civil no Piauí, Luccy Keiko, informou em entrevista ao Portal O Dia nesta quarta-feira (14) que recebeu a denúncia da Vereadora Thanandra Sarapatinhas (Patriota), que sofreu ameaças de assassinato, estupro, além de difamação e palavras de baixo calão na última terça-feira (13). O delegado Ian Brayner vai assumir as investigações. A Polícia Federal também será acionada, devido ao cunho eleitoral das ameaças.

(Foto: Arquivo / O DIA)

O chefe da Polícia Civil afirmou ainda que pediu a quebra de sigilo telemático da parlamentar, que se refere à transmissão de dados em e-mail. Pelas redes sociais, a vereadora Thanandra Sarapatinhas se pronunciou sobre as ameaças e afirma confiar no trabalho da Polícia. “Quero agradecer as mensagens de todo mundo. Fiquei horrorizada com as mensagens e fiquei morrendo de medo. Porque não entendo tanto ódio, em nenhum momento eu tentei derrubar ninguém. Só quero ajudar e lutar por minha causa”, disse.

“Eu confio muito que a Polícia vai desvendar esse caso. Hoje (13) fui na Delegacia Geral, e o delegado Lucy Keiko já designou um delegado especifico, o Ian Brayner, para investigar o caso. Vão rastrear o e-mail e tenho certeza que vão encontrar quem foi que fez essas ameaças”, afirmou Thanandra.

"Traiu os Patriotas vai pagar com sangue!"



Nas mensagens, os suspeitos a ameaçam de assassinato, estupro, além de difamação e palavras de baixo calão. Após o caso, nesta terça-feira (13) Thanandra registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia-Geral e Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO). As ameaças de morte vieram por e-mail, enviados por pessoas anônimas intituladas como “Patriotas” e “O imbrochável”

"Seu nome devia ser Thanandra Saraputinhas pois você é uma p***. E como você pelo menos é gostosinha vou invadir sua casa de madrugada, amarrar suas mãos atrás das costas com enforca gato, amordaçar sua boca com fita silver tape, arrancar suas roupas e estuprar você, vou enfiar meu p** na sua v****** até o sangue escorrer. No fim vou decapitar você com meu facão e por fogo na sua casa. Você merece traidora! Traiu os Patriotas vai pagar com sangue!", diz uma das mensagens enviada à vereadora.

(Foto: Divulgação / Arquivo Pessoal)



Prints do conteúdo também mostram que o perfil anônimo escreveu que “explodirá uma bomba” no próximo comício feito pelo candidato a governador Rafael Fonteles (PT), a quem a vereadora recentemente declarou apoio na disputa majoritária. “Vamos matar ele e quem mais estiver perto”, escreveu o suspeito.



