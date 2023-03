Deputado quer proibir uso de cigarro em espaços públicos no Piauí

Um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Gessivaldo Isaias (Republicanos) na Assembleia Legislativa quer proibir o uso de cigarros em espaços públicos em todo o Piauí. O texto foi lido na Alepi, seguiu para as comissões e deverá ser levado para apreciação dos parlamentares no plenário da Casa.

De acordo com o projeto, o uso de cigarro ficaria proibido em restaurantes, casas de espetáculo, praças e diversos outros recintos, independente de ser ambiente aberto ou fechado. A proposta leva em consideração as garantias do interesse coletivo. Gessivaldo justificou que os fumantes passivos também são prejudicados.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Segundo a Anvisa o consumo de fumo não é benéfico, inclusive pesquisas recentes demostram que os fumantes passivos estão sujeitos às mesmas doenças que os fumantes tradicionais. O que queremos é um ambiente livre do fumo, pois inúmeras são as doenças ligadas ao uso. Só quem já perdeu um ente querido por consequência do fumo sabe a importância desse projeto e a nossa intenção”, disse

A proibição é valida para cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, cigarros eletrônicos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Máquinas empalheiras em horário comercial

Gessivaldo Isaías apresentou também uma proposta que proíbe o uso de empilhadeiras em supermercados durante o horário comercial. O parlamentar explicou que o transporte de mercadorias por essas máquinas coloca em risco a segurança dos clientes. O texto prevê multas de R$15 mil.

