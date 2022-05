Deputados aprovam criação da região metropolitana de Parnaíba

O plenário da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) aprovou nesta quarta-feira (27/04) a criação da região metropolitana de Parnaíba (RMP), no litoral do Piauí. A matéria que tramitou em regime de urgência foi aprovada nas comissões e em dois turnos com 17 votos favoráveis.

O texto estabelece que sejam considerados integrantes da região metropolitana de Parnaíba os municípios de Luis Correia, Cajueiro da Praia e Ilha Grande do Piauí. Os parlamentares aprovam também o Projeto de Lei Completar do Governo do Estado que cria o Conselho de Desenvolvimento da RMPl.

Foto: Divulgação / Alepi

A votação foi alvo de crítica dos deputados de oposição. O deputado B. Sá (Progressistas) questionou a tramitação em regime de urgência. "O projeto chegou à Casa e foi lido ontem. Nós não tivemos oportunidade de estudar a matéria. Nós estamos nos abstendo de debater e analisar os projetos de Governo e estamos servindo apenas como homologadores das decisões do Executivo”, disse.

O deputado Francisco Limma (PT), relator da matéria, explicou que o requerimento aprovado na sessão dessa segunda-feira (26/04) foi necessário porque a aprovação abre portas para projetos que beneficiarão os municípios em todas as áreas, através de projetos sociais, econômicos, ambientais e de infraestrutura. Ele lembrou que o Conselho de Desenvolvimento da RPM será formado por representantes do Governo do Estado, dos municípios e de entidades civis.

Com informações da Alepi