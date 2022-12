Desembargador Oton Lustosa anuncia aposentadoria do TJPI

O desembargador Otton Lustosa, do Tribunal de Justiça do Piauí, anunciou na última sessão do pleno nesta quinta-feira (15/12) sua aposentadoria voluntária. Aos 65 anos, ele revelou que apresentará pedido de aposentadoria após o recesso do judiciário, no início do próximo ano, e realizou seu último pronunciamento.

“Nos últimos tempos, avaliei que aos sessenta e cinco estaria pronto para essa tomada de decisão. Não me candidatei a cargo de gestão para o biênio que se finda nem para o que se inicia em 2023 porque tinha comigo a intenção de aposentar-me a qualquer dia. Pois bem. Nesta última sessão do Tribunal Pleno, deste ano de 2022, comunico aos colegas que me aposentarei voluntariamente até o fim do recesso forense, ou seja, estarei aposentado já primeiros dias de janeiro de 2023”, declarou.

Foto: Divulgação / TJPI

Otton Lustosa relembrou sua trajetória de vida e sua chegada no TJPI. Ele comentou que sua saúde já requer atenção especial e pretende aproveitar a aposentadoria para se aproximar dos familiares. O desembargador disse ainda que irá se dedicar a produção literária, o que planeja desde a juventude.

“Saio alegre do meu tribunal – não tenho motivos para insatisfações. Aqui deixo companheiros e amigos de longa jornada. Espero, com a aposentadoria, ter o tempo suficiente para cuidar mais da própria saúde (que reclama atenção especial), estar mais presente no cotidiano de minha família, e me dedicar às leituras de variados temas e à produção de narrativas literárias”, declarou.

Ao final, Otton Lustosa agradeceu aos colegas desembargadores e aos servidores do Poder Judiciário pela acolhida, pela consideração, pelo respeito.

