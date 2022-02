Detran-PI: exames para CNH sofrem reajuste; veja novos valores

Os motoristas piauienses precisarão desembolsar um valor a mais, a partir deste mês, na hora de realizar os exames, médico e psicológico, necessários para dar entrada no processo da Carteira Nacional de Habilitação ou renovação do documento. O anúncio foi feito pelo Departamento de Trânsito do Piauí (Detran-PI) e segue a portaria Nº 36/2022.



Veja valores:

* exame médico: passa de R$65 para R$100 (aumento de 53% - R$35)

* exame psicológico: passa de R$75 para R$120 (aumento de 60% - R$45)

(Foto: Arquivo ODIA)

Segundo o documento, os novos valores estabelecidos passaram a valer a partir do dia 01 de fevereiro deste ano. O Detran-PI informou que os valores são referentes à exames médicos e psicotécnicos prestados pelas clínicas credenciadas pelo Detran, para a realização dos processos de CNH.



A medida foi adotada perante a necessidade da adoção da tabela dos conselhos das categorias médicas e psicológicas, e ainda acerca dos honorários e índices inflacionários praticados no mercado financeiro do país. Diante da Portaria, ficam revogadas as disposições em contrário, em especial as portarias Detran-PI Nº 118/2014 e Nº 206/2019.

Ainda de acordo com o Detran, o valor da emissão da CNH não teve alteração. Segundo o órgão, as taxas estaduais são determinadas por lei pela Secretaria de Administração e Previdência do Piauí (Sead). Todo ano, no dia 01 de janeiro, as taxas alteram de forma simultânea, ou seja, algumas taxas diminuem o valor que antes era cobrado ou aumenta.

