Dia de Finados: veja o funcionamento dos órgãos públicos no feriado prolongado

A população que necessita de atendimento dos serviços públicos deve ficar atenta ao funcionamento dos órgão na próxima semana. Devido ao feriado do Dia de Finados, comemorado no dia 02 de novembro, algumas repartições estarão fechadas no Piauí, que terá um feriadão prolongado.



O Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) comemora nesta sexta-feira (28) o Dia do Servidor Público, porém o feriado será transferido para a segunda-feira (31). Assim, a presidência declarou ponto facultativo na terça-feira, 01 de novembro, data que antecede o feriado de Finados (02 de novembro). O órgão volta a funcionar normalmente na quinta-feira (03).



Sobre a relação dos processos que seria apreciada em sessão do Plenário Virtual, no período de 28 de outubro a 04 de novembro de 2022, seu julgamento foi alterado para o período de 28 de outubro a 07 de novembro, independentemente de nova publicação.



O Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) também irá transferir o feriado do Dia do Servidor Público, celebrado nesta sexta-feira (28) para segunda (31), com ponto facultativo na terça (01/01) e feriado na quarta (02/11). As atividades retornam normalmente na quinta-feira (03).

Prefeitura de Teresina e Governo do Estado

Os órgãos da Prefeitura de Teresina e do Governo do Estado do Piauí funcionarão normalmente na segunda (31) e terça-feira (01/11), já que o Dia do Servidor Público foi antecipado para o dia 20 de outubro, no executivo piauiense. O ponto facultativo da Prefeitura de Teresina foi decretado nesta sexta (28).



