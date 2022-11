Dia do Doador de Sangue: Hemopi faz campanha para aumentar doação de bolsas

Nesta sexta-feira (25) é comemorado o Dia do Doador de Sangue. A data, que integra a Semana do Doador, chama atenção para este ato que salva vidas. Por isso, o Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemopi) lançou a campanha Copa da Doação, que acontece desde o dia 21 e segue até este sábado (26) e convoca a população para ampliar o estoque de bolsas de sangue.



(Foto: Arquivo O DIA)

A Supervisora de Captação de Doadores do HEMOPI, Susanne Rocha, comenta que durante essa semana, o número de doações tem sido maior devido à campanha e que as equipes do Hemopi estão aguardando os doadores não só nesta sexta, mas todos os dias. “Estamos comemorando e agradecendo as doações realizadas durante o ano e hoje aguardamos os doadores. Quem não tiver ingerido bebida alcoólica nos últimos dias, que compareça ao Hemopi. Pedimos também a quem nunca doou, que venha, e a quem já faz doações, que realize regularmente ”, afirma.

(Foto: Arquivo O DIA)

Durante este ano, o Hemopi intensificou as campanhas internas e externas a fim de aumentar o estoque de sangue e, assim, atender os hospitais públicos e particulares do Estado. “A nossa equipe de captação intensificou as palestras nas escolas, faculdades e empresas, no sentido de conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue, pois sabemos que todo dia tem pessoas necessitadas de sangue. Os hemocentros regionais também estão realizando esse processo de coleta de sangue para atendermos as solicitações”, explica Susanne Rocha.

Em média, são realizadas 150 doações de sangue por dia. O número ideal, segundo a supervisora do Hemopi, seria em torno de 200 doações. “O número de doações é bastante relativo. Há dias recebemos 120, 150 doações. Em outros dias recebemos apenas 90, então oscila muito. Quando realizamos campanhas, conseguimos atingir o ideal, que é de 150 a 200 doações, mas nem sempre é possível. Por isso, a gente pede que os doadores procurem doar regularmente”, conclui.

