Dia do Piauí: 19 de outubro, um dia de luta

Comemorado em 19 de outubro, o Dia do Piauí marca um dos movimentos que culminaram com a independência do Brasil do jugo português. Nesta data, em 1822, ilustres parnaibanos, dentre eles Simplício Dias da Silva, Leonardo de N. Sra. das Dores Castelo Branco e o juiz-de-fora João Cândido de Deus e Silva, na atual Praça da Graça, em Parnaíba, abraçaram o processo de Independência do Brasil iniciado em 7 de setembro do mesmo ano, pelo imperador Dom Pedro I, em São Paulo com o grito do Ipiranga.







O 19 de outubro foi oficializado como Dia do Piauí, através da Lei nº 176, projeto do deputado estadual Burlamaqui Auto de Abreu, em 1937, e sancionada em 30 de agosto de 1937 pelo governador interino Anfrísio Lobão Veras Filho. O 19 de outubro, segundo os historiadores que defendem ser Parnaíba o centro irradiador das ideias de liberdade, coloca sobre as cabeças de Simplício Dias da Silva e do juiz João de Deus e Silva os louros da independência e deixam em plano inferior os passos seguintes do movimento, registrados, principalmente em Oeiras e Campo Maior.

Dono de navios e de centenas de escravos, segundo seus biógrafos, o fazendeiro Simplício Dias da Silva, cujo corpo foi sepultado no altar do Santíssimo da Igreja de Nossa Senhora da Graça, no centro de Parnaíba, proclamou a independência, mas não teve como sustentá-la. Diante da ameaça de invasão da cidade pelas tropas do comandante português João José da Cunha Fidié, governador das armas do Piauí, Simplício Dias refugiou-se com seus seguidores na cidade cearense de Granja, deixando Parnaíba livre para a entrada das tropas inimigas.

Entretanto, de acordo com alguns historiadores, o 24 de Janeiro deveria ser a verdadeira data da Independência do Piauí. Foi nesse dia, no ano de 1823, que o brigadeiro Manoel de Sousa Martins, futuro Visconde de Parnaíba, não só anunciou a adesão da província como tomou o poder. O brigadeiro, com Fidié ausente de Oeiras, dominou a pequena tropa do exército português que havia ficado na cidade, prendeu os poucos resistentes, e começou a governar.



