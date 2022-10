Dia do Piauí: confira o funcionamento do comércio e serviços públicos no feriado

Nesta quarta-feira (19), é comemorado o Dia do Piauí. O feriado estadual irá alterar o funcionamento do comércio e dos serviços públicos no estado. Confira abaixo o que deve funcionar e o que deve fechar nesta data.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

Funcionalismo público estadual

A governadora Regina Sousa (PT) antecipou para o dia 20 (próxima quinta-feira) o feriado do Dia do Servidor Público que seria comemorado no dia 28 de outubro. Além disso, a chefe do Executivo Piauiense também decretou ponto facultativo para o funcionalismo público na sexta-feira (21). Com isso, serviços ofertados nas repartições do Governo do Piauí só voltam a funcionar na próxima segunda-feira (24).

Funcionalismo público municipal

Órgãos e entidades da administração pública municipal não deverão funcionar nesta quarta-feira (19), voltando o expediente normal na quinta-feira (20).

Comércio

O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI) comunica que nesta quarta-feira (19/10), feriado do Dia do Piauí, as lojas do Centro e dos bairros estarão abertas normalmente. Os shoppings centers contam com horários de funcionamento específicos que podem ser conferidos em seus respectivos meios de comunicação.

Riverside Shopping

No Riverside Shopping, a praça de alimentação e o parque infantil devem funcionar de 10h às 22h. Lojas e quiosques irão funcionar em horário normal, de 09h às 21h. A academia irá funcionar de 8h às 14h, enquanto a padaria estará aberta de 7h às 22h. Já as clínicas e consultórios vão abrir de 09h às 18h e o supermercado de 09h às 21h. Segundo o shopping, o feriado do Dia do Piauí será compensado com a folga do carnaval de 2023.

Pão de Açúcar

As unidades do Pão de Açúcar funcionarão normalmente. A loja da Frei Serafim funcionará de 7h às 20h. Já as lojas São Cristóvão e Jockey terão atendimento de 7h às 21h e a unidade localizada na Dom Severino funciona das 7h às 22h.

Mercado Extra

Já o Mercado Extra, localizado na avenida Barão de Gurgueia, funcionará no horário normal das 7h às 22h.

Serviços de saúde

Os serviços essenciais de saúde de Teresina funcionam normalmente nesta quarta-feira (19), feriado do Dia do Piauí. Os hospitais, maternidades, Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), SAMU continuarão prestando assistência à população. Além de cinco Unidades Básicas de Saúde: Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença.

Nessas cinco UBS, deve ser mantida a vacinação contra a Covid em crianças. Por conta do feriado, a maioria das 91 Unidades Básicas de Saúde (UBS), salas de vacina e a parte ambulatorial dos hospitais (marcação de consultas e exames) só voltam a funcionar na quinta-feira, dia 20.

O Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, por fazer parte da rede de atendimentos ambulatoriais, só funciona até hoje, 18, e volta a atender normalmente no dia 20. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) funcionará normalmente com médicos reguladores, operadores de rádio e telefonistas auxiliares de regulação médica. A equipe do Centro de Zoonoses estará de plantão para recolhimentos de cães, gatos e atendimentos clínicos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no