Dia do Trabalhador: veja o funcionamento do comércio, bancos e supermercados no feriado

Devido ao feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta segunda-feira (01/05), o funcionamento do comércio, shoppings, supermercados e bancos será em horário diferenciado. Além disso, o transporte público de Teresina também terá mudanças. da quantidade de veículos circulando. Confira abaixo as alterações dos horários e o que abre e fecha neste feriado.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

COMÉRCIO

O Sindicato dos Lojistas de Teresina (Sindilojas) informa que nesta segunda-feira (01/05), as lojas do Centro, bairros e shoppings de Teresina estarão fechados devido ao feriado do Dia do Trabalhador. As lojas reabrem normalmente na terça-feira (02).



SUPERMERCADO

- Pão de Açúcar



Na próxima segunda-feira, 01 de maio, quando se comemora o Dia do Trabalho, as unidades do Pão de Açúcar localizadas na Avenida Frei Serafim, Dom Severino, nos bairros São Cristóvão e Jockey não funcionarão. O atendimento será retomado na terça-feira, dia 02, no horário habitual.



- Mercado Extra



Já o Mercado Extra, localizado na avenida Barão de Gurguéia, também não funcionará na próxima segunda-feira, dia 01 de maio. As atividades retornam na terça-feira, dia 02, de 7h às 22h.



- Carvalho Super e Mercadão



Em virtude do feriado do Dia do Trabalhador, celebrado no dia 01 de maio, todas as lojas do Carvalho Super estarão fechadas.

SHOPPING

- Teresina Shopping

No feriado desta segunda-feira (01), do Dia do Trabalhador, o Teresina Shopping funcionará da seguinte forma:

Espaço Família — aberto das 12h às 20h;

Lojas de Alimentação — funcionarão das 10h às 22h;

Cafeterias — 10h às 22h;

Cinemas — abertura das bilheterias às 13h;

Lojas — fechadas;

Big Bompreço — fechado;

Smart Fit — fechada.

- Shopping Rio Poty



No feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio (segunda), as lojas e quiosques do Shopping Rio Poty estarão fechados, assim como a lotérica, o Sicredi e o Espaço da Cidadania. Porém, algumas lojas funcionam neste dia:



Parques: das 12h às 22h;

Bodytech: das 09h às 14h;

Praça de Alimentação: 12h às 22h;

Cafeterias: das 10h às 22h;

Cinema: das 12h30 às 22h30;

Bio Análise: das 06h30 às 18h30.

- Riverside Shopping



O Shopping Riverside informa que, no dia 01 de maio de 2023, Dia do Trabalhador, as lojas, quiosques, clínicas e supermercados estarão fechados, entretanto, outros estabelecimentos irão funcionam:



Praça de Alimentação: das 10h às 22h;

Parque Infantil: 10h às 22h;

Padaria Ideal: das 7h às 22h;

Academia: das 8h às 14h.

TRANSPORTE

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) informa que, durante o feriado de 1° de maio, apenas 30% dos ônibus do transporte coletivo de Teresina estarão circulando, segundo ordem de serviço.



BANCOS

As agências bancárias do Piauí estarão fechadas na segunda-feira (01/05) devido ao feriado do Dia do Trabalhador. Segundo a Diretoria do Sindicato dos Bancários do Piauí (SEEBF/PI), as contas de consumo e carnês com vencimento no dia 1º de maio poderão ser pagas, sem acréscimo, no próximo dia útil ao feriado.



Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado). As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking), tanto no feriado quanto no fim de semana.



CORREIOS

Os Correios informam que não haverá atendimento nas agências na próxima segunda-feira (1º), em razão do feriado do Dia do Trabalho. Assim, no sábado (29), o funcionamento ocorrerá normalmente nas unidades que realizam atendimento aos sábados. Neste dia, também serão realizadas atividades de entrega.



Os endereços e horários de funcionamento das agências estão disponíveis no site dos Correios.

A Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível por meio dos seguintes canais:

Site dos Correios: https://faleconosco.correios.com.br/faleconosco/app/index.php

Atendimento automatizado, pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100;

Chat: https://www.correios.com.br/

O funcionamento desses canais ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana. O atendimento com os operadores será retomado na terça-feira (2/5), a partir das 8h.



