Diretora da O Dia TV visita sede da Rede TV em São Paulo

A diretora de jornalismo da O Dia TV (Canal 23.1 no Piauí), Karliete Nunes, visitou nessa terça-feira (11) a sede da Rede TV em São Paulo. A diretora conheceu as instalações da emissora paulista e alinhou parcerias para coberturas jornalísticas.



“É sempre importante a gente estar em contato com a nossa cabeça de rede. Fizemos uma visita para conhecer as instalações da emissora, observar a forma de trabalho e ainda alinhar parcerias para coberturas jornalísticas. De lá, saíram várias ideias de colaboração para entrarmos com pautas locais na grade nacional”, conta.

Em maio, a O Dia TV – que é filiada à Rede TV no Piauí – completa cinco anos de história. A ideia é cada vez mais produzir narrativas de qualidade que direcionam o público na busca por notícias qualificadas, precisas e aprofundadas. Em uma era onde as ‘fake news’ estão espalhadas por todos os cantos, o trabalho de checar a notícia é feito com apuro, dedicação e cuidado, uma marca registrada do Sistema O Dia de Comunicação.

Na oportunidade, a diretora também bateu um papo com a jornalista Claudete Troiano, que apresenta o programa ‘Vou te Contar” nas manhãs da emissora. “Foi uma troca muito positiva. Tive a oportunidade de conversar com a Claudete Troiano, do programa ‘Vou te Contar’, e já alinhamos possíveis pautas aqui no Estado. Ela já esteve no Piauí e conhece os nossos pontos turísticos. Prometemos continuar com esse diálogo, essas trocas de informações, para um trabalho cada vez mais colaborativo”, finaliza.

