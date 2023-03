Diretoria do Grupo O DIA trata sobre expansão em audiência com ministro das Comunicações

O presidente do Grupo O Dia, Valmir Miranda, se reuniu nesta quinta-feira (16), em Brasília, com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Na pauta, a expansão do Sistema de Comunicação por meio da O DIA TV.

“O Grupo O Dia tem um audacioso projeto de expansão para este 2023 e também para os próximos anos. Com o mais tradicional veículo de comunicação do Piauí, que é o Jornal O Dia, sempre estivemos à frente do nosso tempo. Agora com a O DIA TV daremos passos ainda mais largos, mantendo a nossa marca de credibilidade e chegando à casa de mais piauienses na Capital e no interior”, disse Valmir Miranda.

O presidente do grupo também destacou que o ministro Juscelino Filho demonstrou apreço pelas demandas apresentadas e ressaltou a relação que o gestor possui com o estado do Piauí. Juscelino Filho é deputado federal pelo Maranhão, inclusive com uma atuação destacada na cidade de Timon, onde a O DIA TV e os demais veículos de comunicação do grupo já são fortalecidos. “O ministro é maranhense e conhecedor da trajetória do nosso grupo. Ele sabe a importância da comunicação para o desenvolvimento de uma região, trabalhando a construção de uma imagem cada vez mais forte do nosso Piauí e Maranhão”, acrescentou.

Participaram ainda do encontro Sérgio Miranda, diretor executivo, e Agenor Igreja, advogado do Grupo O Dia.

Audiência ocorreu na sede do Ministério das Comunicações, em Brasília. (Foto: Pablo Le Roy / MCom)

