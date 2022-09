Disque Eleições 2022 estará disponível na véspera e no dia do pleito eleitoral

O Disque Eleições estará disponível na véspera e no dia do pleito eleitoral de 2022. O canal de contato funcionará no primeiro turno, no dia 1º de outubro (véspera) e 2 de outubro, o dia das Eleições. E se houver segundo turno, o telefone também estará disponível no dia 29 de outubro e 30 de outubro. O número gratuito é o 0800-086-5040.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI), o serviço foi aperfeiçoado tornando-se mais preciso e eficiente, sem duplicidade de atribuições e funções junto a outros serviços disponibilizados pelo TRE-PI para a mesma finalidade. Através do número será possível fazer denúncias e tirar dúvidas acerca do processo eleitoral. O número é válido para todo o Piauí.

Todas as informações, que em pleitos anteriores eram prestadas pelo Disque Eleições, agora estão ofertadas, com a mesma eficiência, em diversos campos no site do TRE-PI e TSE (www.tse.jus.br e www.tre-pi.jus.br), como por exemplo: legislação relativa às Eleições 2022; jurisprudência – TSE/TRE-PI; manuais e folders diversos; estatística e evolução do eleitorado; filiados e diretórios partidários e outras informações relevantes.

As consultas e outras solicitações também poderão ser feitas através de e-mails, atendimento telefônico e excepcionalmente atendimento presencial.

