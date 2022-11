Divulgado resultado final do concurso da Defensoria Pública do Piauí

A Defensoria Pública do Estado do Piauí divulgou, nesta segunda-feira (14), o resultado final do IV Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Defensor Público Substituto do estado do Piauí. O concurso foi executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O Edital Nº 28, datado de 11 de novembro de 2022, que contém o resultado final do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e o resultado final no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva, devidamente homologado pelo Defensor Público Geral, Erisvaldo Marques dos Reis, segue para publicação no Diário Oficial do Estado.

O resultado encontra-se divulgado no site do Cebraspe, podendo também ser conferido no site da Defensoria Pública: www.defensoria.pi.def.br.

