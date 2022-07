Dom Inocêncio suspende aulas presenciais após aumento de casos de covid em escolas

As aulas nas escolas que formam a rede municipal de ensino de Dom Inocêncio, a 597 Km de Teresina, foram suspensas devido ao aumento nos casos de covid-19 na cidade. A medida foi determinada em decreto pela prefeita Maria das Virgens Dias (Progressistas). O documento foi publicado no Diário Oficial dos Municípios na última sexta-feira (08). Até o momento, Dom Inocêncio tem 422 casos confirmados de covid com sete mortes.



Foto: Reprodução/Prefeitura Municipal de Dom Inocêncio

De acordo com o decreto, não só alunos foram contaminados pelo coronavírus nos últimos dias em Dom Inocêncio. O surto da doença atingiu também professores, coordenadores, motorista e auxiliares de serviços gerais das escolas. Isso levou a Prefeitura a suspender as aulas e antecipar as férias escolares de julho até o retorno determinado em novo calendário escolar, que será divulgado posteriormente.

A Prefeitura de Dom Inocêncio destacou que os alunos não serão prejudicados em seu calendário escolar anual. O decreto entrou em vigor na data de sua publicação.

