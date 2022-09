Domingo de eleições no Piauí será de tempo ensolarado a parcialmente nublado, prevê Semar

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) informa que a previsão do tempo para este domingo (02), de eleições no Piauí, será de tempo ensolarado a parcialmente nublado. De acordo com o órgão, a máxima pode chegar a 39°C e mínima 20°C, com ventos moderados.



Poucas nuvens se formam no início da manhã e depois cede espaço a um dia ensolarado.

Teresina, capial do Piauí. Foto: Maria Clara Estrêla/ODIA

Ainda segundo a Semar, em Teresina a previsão é de um dia variando de parcialmente nublado a claro, com predomínio de sol em toda a cidade e tempo estável.

Já em Parnaíba, o tempo será nublado a parcialmente nublado. A mínima será de 23°C com ventos fracos a moderados.

