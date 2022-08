Dona de clínica odontológica em Teresina morre em acidente de carro na BR-135

Um grave acidente ocorrido por volta das 13h30min desta quinta-feira (18) no município de Bertolínia deixou duas pessoas mortas. Entre as vítimas fatais está a empresária Aldecy Silva Rocha Costa, 52 anos, dona de uma clínica odontológica em Teresina e Floriano. A outra pessoa que veio a óbito no acidente é o tio da empresária, Raimundo José Freitas, 67 anos.





Aldecy Silva tinha 52 anos - Foto: Reprodução/Instagram

Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI), o acidente foi uma colisão transversal que se deu na altura do quilômetro 138 da BR-135. Aldecy e seu tio estavam em um carro de passeio modelo Hyundai HB20, que seguia de Teresina com destino ao município de Manoel Emídio. O condutor do veículo perdeu o controle e invadiu a faixa contrária, colidindo com um caminhão modelo Volvo. O caminhão vinha de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, com destino a São do Azeitão, no Maranhão.



Acidente aconteceu na BR-135 na cidade de Bertolínia - Foto: Divulgação/PRF-PI

O motorista do caminhão nada sofreu. Com o impacto da colisão, o carro onde estavam Aldecy e seu tio desceu a ribanceira na lateral da rodovia. Os dois faleceram antes mesmo da chegada do socorro. Os policiais fizeram testes de alcoolemia no condutor do caminhão, mas o resultado deu negativo para embriaguez. No laudo pericial, a PRF aponta que as possíveis causas do acidente foram perda de controle, reação ineficiente do condutor, possível falha mecânica e transitar pela contramão.

Em nota, a clínica da qual Aldecy Silva era gestora, comunicou o falecimento e manifestou pesar.

Com informações da PRF-PI