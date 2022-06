Ecotur 2022 leva atividades de educação ambiental ao litoral do Piauí neste fim de semana

O Ecotur 2022 chega à Praia de Atalaia, em Luis Correia, neste final de semana. Nos dias 25 e 26 de junho, o projeto desenvolverá ações educativas voltadas para o meio ambiente, orientando turistas sobre a importância da preservação ambiental. O projeto Ecotur está em sua 16ª edição e é uma iniciativa do Sistema ODIA de Comunicação.



Na praia de Atalaia, Ecotur anima multidão com atividades esportivas

Ecotur chega ao litoral e leva ações de educação ambiental

Dentre a programação, está a realização de Blitzes Educativas dentro da cidade de Parnaíba, no corredor de entrada para o litoral, além da coleta simbólica de lixo na praia de Atalaia.







(Foto: Arquivo ODIA)

Uma tenda do Ecotur será instalada na Praia de Atalaia, próximo à Barraca do Carlitu1s, onde ocorre a concentração do evento. No local, será feita a entrega de brindes aos turistas, além de material educativo. Também serão instaladas quadras esportivas para a prática de vôlei, beach tênis e futebol de areia.

Cerca de 50 pessoas participarão diretamente da ação, incluindo voluntários e organizadores do projeto. Para realização do Ecotur 2022, o Sistema ODIA de Comunicação conta com o patrocínio do Governo do Estado do Piauí, em parceria com as prefeituras de Parnaíba e Luís Correia, do Grupo Sesc e da Barraca Carlitu’s.

