Eleições 2022: Acompanhe em tempo real a apuração dos votos

A divulgação dos votos a serem apurados neste domingo (2), primeiro turno das Eleições Gerais de 2022, começou às 17h (horário de Brasília). Acompanhe aqui.

Neste domingo, 2.573.810 piauienses foram às urnas eletrônicas para elegerem os 30 deputados estaduais, 10 deputados estaduais, um senador, um governador e vice, e votarem para presidente da República. A cidade de Teresina, Capital do estado, é o maior colégio eleitoral do Piauí, com 564.890 eleitores. Miguel Leão, com 1.572 eleitores, é o menor.



Na eleição para o governo do Piauí, a disputa é a mais acirrada dos últimos 20 anos. São oito candidatos, mas Rafael Fonteles, do PT, e Silvio Mendes, do União Brasil, travam uma batalha voto a voto.

