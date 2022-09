Eleições 2022: Equatorial divulga plano para garantir energia nos locais de votação

A Equatorial Piauí preparou um plano operacional para garantir o fornecimento de energia elétrica nos locais de votação das Eleições 2022 e também no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. O plano também busca ações que possam garantir o rápido restabelecimento do sistema em caso de falta de energia em pontos mapeados pelo tribunal. As estratégias foram entregues e apresentadas aos representantes do TRE durante uma reunião realizada ontem (26).

Para a execução do plano, mais de 500 profissionais de diversas áreas e 250 equipes estão sendo mobilizadas e estarão no Tribunal Regional Eleitoral, Centro de Operações da Equatorial Piauí e nas ruas para atender com agilidade possíveis demandas.



(Foto: Reprodução/Governo Federal)

“Apresentamos toda a estrutura de atendimento e capacidade para em caso de emergência, o atendimento ser realizado de forma mais rápida. Também fizemos um trabalho preventivo, principalmente nos locais de transmissão dos votos e estamos preparados para atender, da melhor maneira possível, qualquer demanda durante as eleições”, enfatiza Cosme Cezário, Superintendente da Regional Norte da Equatorial Piauí.

Antes mesmo das eleições, a Equatorial Piauí se preocupou em realizar visitas técnicas na sede do Tribunal Regional Eleitoral e também na Central de Atendimento ao Eleitor (CAE), além dos locais de votação. As ações preventivas incluíram a inspeção prévia da rede, termovisão rastreando possíveis pontos quentes em equipamentos, lavagem da rede para minimizar os efeitos da poluição, substituição de isoladores, substituição de redes nuas por redes isoladas na baixa e na média tensão, substituição dos cabos que conectam as unidades consumidores com a rede elétrica e podas de árvores.

(Foto: Divulgação/Equatorial Piauí)

Em todo o Piauí, as equipes estarão em pontos estratégicos e equipadas com tecnologia de comunicação de última geração para garantir eficiência no processo de comunicação com o Centro de Operações Integradas (COI) e rapidez no atendimento. A Equatorial possui ainda um plano de manobras da rede de distribuição, que agilizará o restabelecimento da energia através de transferência de circuitos.

Para o atendimento especial, foi criada uma senha exclusiva de acesso do TRE-PI junto à Central de Atendimento 0800 086 0800, para que em uma eventual falta de energia o atendimento possa ser priorizado entre a Central de Atendimento e o Centro de Operações da Equatorial.

Com informações da Equatorial Piauí