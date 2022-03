Eleições 2022: Justiça retoma com atendimentos presenciais no Piauí; veja os serviços

O atendimento presencial de eleitores para as operações de alistamento, 2ª via, revisão e transferência retornam a partir da próxima segunda-feira (07). Os atendimentos voltam a ser realizados nas Centrais de Atendimento ao Eleitor (CAE), em Teresina, localizadas no Fórum Eleitoral da Capital, na Avenida Marechal Castelo Branco, 1150, bairro Ilhotas; no Espaço Cidadania, situado no Shopping Rio Poty; e no Shopping Auto Mall, no final da Av. João XXIII. Além de todos os Cartórios Eleitorais do Interior do Estado.

O atendimento presencial deve ser previamente agendado através da internet. Confira os links de agendamento:

No caso dos cartórios eleitorais no interior do Estado, o agendamento deverá ser feito conforme estabelecido por cada Juízo Eleitoral, cabendo a cada cartório eleitoral e unidade de atendimento ao público, a divulgação do procedimento a ser adotado junto àquela circunscrição eleitoral.

A iniciativa obedece aos regramentos estabelecidos pela Portaria Conjunta nº 1/2022 da Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria do TRE-PI, publicada no dia 17 de fevereiro/2022, no Diário de Justiça Eletrônico – DJE nº 30/2022, e altera pontos do texto da portaria anterior sobre o tema, de nº 10, de 12.08.2021.

De acordo com o novo normativo, as operações no Cadastro Nacional de Eleitores (alistamento, 2ª via, revisão e transferência) continuarão a ser realizadas, preferencialmente, por meio da plataforma Título Net, disponível no site do TRE-PI.

