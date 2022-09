Eleições 2022: Piauí modifica locais de votação; saiba se sua seção foi alterada

Com as eleições se aproximando, muitas pessoas têm dúvidas sobre seu local de votação. No Piauí, diversas zonas eleitorais já informaram algum tipo de alteração em local de votação ou seção. As informações relacionadas à alteração de locais de votação, agregação de seções e endereços dos locais de votação, poderão ser obtidas no aplicativo e-Título e no site do TRE-PI.

Os eleitores também poderão entrar em contato com o Cartório da Zona Eleitoral na qual são domiciliados. Confira aqui os endereços e telefones.

(Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

No aplicativo e-Título, é possível conferir informações sobre o local de votação, além de acessar ferramentas de geolocalização, onde o app guia a pessoa até a respectiva seção eleitoral.

Já no site do TRE-PI, basta clicar em “Eleitor e eleições”, onde é possível acessar o "Título e local de votação". Depois, é só informar o nome ou número do título de eleitor ou CPF, data de nascimento e nome da mãe. Preenchidos os dados, a página vai informar o número da inscrição eleitoral, a zona eleitoral e o local de votação, com endereço completo.

Confira os municípios onde os locais de votação foram alterados:

