Eleições 2022: PRF inicia operação no Piauí para combater crimes eleitorais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a ‘Operação Eleições 2022’ nesta quarta-feira (28) em todo o Piauí. De acordo com a corporação, o objetivo da operação é combater os crimes eleitorais que possam ocorrer às margens de rodovias federais. No primeiro turno, a etapa seguirá até o dia 03 de outubro.



Ainda conforme a PRF, durante o período, a fiscalização será reforçada com o objetivo de garantir a segurança e fluidez dos eleitores que utilizarão as rodovias federais do Piauí para seus deslocamentos. Também serão intensificadas ações de policiamento para prevenir a ocorrência de crimes eleitorais no dia da votação, bem como, no período que antecede o pleito, a fim de garantir aos eleitores o direito ao voto livre e imparcial e coibir a corrupção, compra de votos e o transporte irregular de eleitores.

Foto: Divulgação/PRF

A PRF informou ainda que ações serão realizadas em parceria com outros órgãos e serão monitoradas em tempo real por meio do Centro de Comando e Controle Nacional (C3N), na Sede Nacional em Brasília. Além disso, infrações de trânsito como o transporte irregular de passageiros, excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens indevidas estarão no foco da PRF para evitar a ocorrência de acidentes graves durante o período de maior movimentação nas estradas.

Uma coletiva de imprensa foi marcada para esta quinta-feira (28), na sede da PRF no Piauí, onde são divulgados outros pontos de atuação da corporação no Estado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no