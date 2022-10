Eleições 2022: Rafael Fonteles é eleito Governador do Piauí no 1º turno

Rafael Fonteles (PT) é o novo Governador do Piauí. O empresário venceu o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes (UB), em eleição realizada neste domingo (02). Após uma disputa acirrada, o petista chega ao palácio de Karnak aos 37 anos de idade e deve dar continuidade à gestão do Partido dos Trabalhadores no Estado.

Até o momento, Rafael Fonteles conta com 860 mil votos, o que corresponde a 56,04% dos votos válidos no estado. Silvio Mendes, por sua vez, tem, até o momento, 682 mil votos, ou seja, 42,49% dos votos.



Rafael Fonteles é o novo governador do Piauí (Foto: Jailson Soares/ODIA)

O Coordenador de campanha Chico Lucas destaca que a vitória é coletiva e agradece aos piauienses. “Queremos agradecer ao povo piauiense que acreditou no jovem Rafael, um cara excepcional que mostrou disposição e que vai mudar ainda mais o Piauí. Estamos felizes em poder continuar com esse projeto onde todos tem oportunidade. A oposição questionou, mas eu nunca tive um momento de dúvida, estamos felizes pois a vitória é coletiva”, afirma.

Chico Lucas, coordenador de campanha de Rafael Fonteles, destaca a felicidade pela vitória (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Em clima de euforia, eleitores, apoiadores e filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT) se reúnem no Comitê do partido para comemorar o resultado.



Apoiadores do PT comemoram vitória de Rafael Fonteles (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Conheça Rafael Fonteles

Primeiro lugar geral no vestibular da UFPI, Rafael concluiu o bacharelado de Matemática em apenas dois anos. Fez mestrado em Economia Matemática no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Rafael foi Secretário de Fazenda do Piauí aos 29 anos. Coordenou o PRO-PIAUÍ, programa de desenvolvimento com obras e ações nas mais diversas áreas, em todos os 224 municípios.



Foi eleito por dois mandatos para presidente do Comsefaz, comitê que reúne secretários de Fazenda de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, entre eles o ex-ministro Henrique Meireles (SP). Filiou-se ao PT aos 16 anos e muito cedo acompanhou os passos do seu pai Nazareno Fonteles, ex-deputado estadual e federal, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no Piauí.



