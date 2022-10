Eleições 2022: sete candidatos do Piauí receberam menos de 10 votos

Nas eleições de 2022, o Piauí registrou a candidatura de 210 deputados estaduais e 177 deputados federais. Porém, desse total de candidatos, sete receberam menos de 10 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia também: Piauí tem o maior número de mulheres candidatas em eleições gerais da história

(Foto: Divulgação)

Dos 210 candidatos que concorreram à deputado estadual, três não chegaram a 10 votos. Silvana Gomes, do Patriota, teve sete votos computados. Para sua campanha, ela recebeu R$ 4.020. Fabrício Sousa, também do Patriota, recebeu apenas quatro votos. Já Maria Ribeiro, do AGIR, computou apenas um voto, que foi anulado sub judice. Esses dois candidatos não informaram quanto receberam para investir em suas campanhas.

Para deputado Federal, foram 177 candidatos concorrendo a uma vaga na Câmara Federal. Desse total, quatro receberam menos de 10 votos. Nayane Salazar, do PSC, computou nove votos, que foram anulados sub judice. A mesma quantidade de votos que Rubem Meneses, do AGIR e Samia Lira. Já Warllene Ribeiro, do Patriota, recebeu apenas quatro votos válidos. Nenhum dos candidatos informou quando recebeu e investiu em suas campanhas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no