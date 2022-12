Eleitores do Piauí poderão quitar dívidas com a Justiça usando PIX nesta quarta (14)

O pagamento instantâneo via PIX poderá ser utilizado para a quitação de multas eleitorais diretamente nos cartórios eleitorais do Piauí a partir desta quarta-feira (14). No exterior, a novidade está disponível desde o dia 30 de novembro e, desde o dia 5 de dezembro também passou a funcionar em cinco estados brasileiros (Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal).

(Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)



A iniciativa tem como objetivo principal dar mais agilidade e facilitar a regularização da situação eleitoral de eleitoras e eleitores que tenham algum débito com a Justiça Eleitoral. Para ter acesso ao serviço, o eleitor deve utilizar o celular para fazer a leitura do QR Code que será gerado no ato do atendimento.

A modalidade garante à eleitora ou ao eleitor o recebimento de sua quitação imediatamente no ato do atendimento. Isso porque quando é utilizada a outra modalidade de pagamento, a Guia de Recolhimento da União (GRU), é necessário que a pessoa se dirija ao banco, volte ao cartório com o comprovante e, somente então, poderá receber a Certidão de Quitação.

Com informações do TRE-PI