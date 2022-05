Eleições 2022: eleitores enfrentam longa fila no último para regularizar título

Uma fila enorme se formou na manhã desta quarta-feira (04) em frente ao Fórum Eleitoral de Teresina, na Avenida Barão de Castelo Branco, na zona Sul da Capital. Centenas de pessoas se aglomeram para dar entrada ou regularizar o título de eleitor no último dia do prazo estabelecido para solicitar o documento.



A fila começou a se formar por volta das 5h da manhã. O estudante João Victor Santana, de 16 anos, deixou para o último dia para tirar o título de eleitor e poder votar nas eleições de 2022. "Tentei fazer pelo site, mas só dava ‘aguarde, aguarde’ o tempo todo e aí fiquei com medo de não conseguir. Então resolvi vir presencialmente. Faltei aula pra vim resolver, mas vou tentar pegar o terceiro horário", disse.



(Fotos: André dos Santos/ODIA)

Além de muitos jovens, buscando tirar pela primeira vez o documento, pessoas de idade também vieram quitar problemas com a Justiça Eleitoral, como alterar o domicílio eleitoral, ou não ter votado no último pleito de 2020. É o caso da dona Maria José, que não foi às urnas nas últimas eleições.



"Deixamos para última hora, brasileiro é sempre assim”, brinca. “Tenho que vir para resolver minha situação e a do meu filho adotivo, que é cadeirante. O dele também está com problemas", disse a dona de casa, que conseguiu entrar pela fila de prioridade.



Ambulantes aproveitam longa fila para fazer renda extra

Vendedores de água e lanches aproveitaram as longas filas para faturar uma renda extra. É o caso do seu Sabino Moraes, que chegou às 5h40 da manhã e tem vendido água, sucos e salgados para quem esperava a sua vez. "Aproveitei [as filas] para vender aqui. As coisas estão difíceis e aqui dá pra fazer uma renda a mais".



Documentação necessária

Para verificar e resolver pendências relativas ao título, o eleitor deverá ter em mãos documentos como cadastro de pessoa física. Em alguns casos é necessário tirar fotos de rosto e de documentos, entre eles RG e comprovante de residência, para solicitar determinados procedimentos. Todas as informações estão disponíveis no portal da Justiça Eleitoral.



O prazo limite para emitir ou modificar informações relativas ao título de eleitor é decorrente da Lei das Eleições, que prevê o fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes do pleito. Neste ano, a data do fechamento é 5 de maio.



Para evitar contratempos, é importante se antecipar para estar apto a votar em 02 de outubro - 1º Turno e 30 de outubro – 2º Turno. O objetivo dessa operação é a estabilização da base nacional de dados de eleitoras e eleitores aptos a votar nas eleições deste ano, com vistas à geração, impressão e distribuição a todos os cartórios eleitorais do Brasil.



Vale destacar que neste ano importantes cargos estão na disputa. Em outubro as brasileiras e os brasileiros irão às urnas para escolher: Presidente da República, Governadores dos Estados, Senadores, Deputados Federais, Estaduais e Distritais.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no