Em 2021, abertura de novas empresas no Piauí cresceu 38% em relação ao ano anterior

Segundo dados da Junta Comercial do Piauí (Jucepi), o ano de 2021 registrou a abertura de 8.070 novas empresas. O número é 38,5% maior do que o registrado em 2020, quando foram abertas 5.825 novas empresas, valor quase similar ao de empresas abertas em 2019 (5.838).



(Gráfico: Reprodução/Jucepi)

Em 2021, o mês de junho registrou o maior número de inscrições, 778 novas empresas, seguido do mês de julho (744). Dezembro foi o mês em que menos empresas foram registradas, 503 inscrições.



Em contrapartida, comparando os três últimos anos, 2021 foi o que mais registrou empresas fechando as portas: 3.509. O percentual é 39.4% maior do que em 2020, quando 2.517 empresas deram baixa. E se o mês de junho/2021 foi o que mais abriu empresas, também foi o que mais fechou: 362.



O mês que teve menos empresas fechando as portas foi outubro (245). Quando comparados os anos de 2019 (2.501) e 2020 (2.517), o total de empresas fechadas praticamente se igualou.



Atualmente, o Piauí possui 234.163 empresas ativas, sendo 105.880 microempresas individuais (MEI), 96.182 microempresas (ME), 25.329 empresas não enquadradas no simples e 6.772 empresas de pequeno porte.



A presidente da Jucepi, Alzenir Porto, destaca que o Governo do Estado, por meio da Junta Comercial, tem investido em diversas ações para melhor o ambiente de negócios, atraindo novos empreendimentos e incentivando a formalização de negócios. Um exemplo é a possibilidade do empreendedor abrir sua empresa a qualquer horário ou dia da semana, incluindo fins de semana e feriados, por meio do site www.piauidigital.pi.gov.br.

Presidente da Jucepi, Alzenir Porto (Foto: Arquivo ODIA)



"Por oferecer os serviços de forma integral pela internet, a Jucepi está sempre disponível para os empreendedores. Como resultado, no último ano, observamos um crescimento na ordem de 38% na abertura de empresas, principalmente nas áreas de comércio e serviços. E o perfil desse empreendedor é jovem, que começa na informalidade vendendo produtos ou serviços pelas redes sociais e depois procura a formalização seja como microempreendedor individual (MEI) ou como microempresa na Junta Comercial. Para 2022, a perspectiva é que o registro de empresas continue crescendo à medida que novas ações sejam implementadas. A Jucepi não para de inovar e está sempre buscando formas de simplificar o processo de registro empresarial", comenta.



