Em 2021, Piauí teve o maior número de óbitos dos últimos dez anos

Em 2020, quando a pandemia de COVID-19 se propagou pelo mundo, o Piauí teve aumento de 12,5% na quantidade de óbitos em relação ao ano anterior, tendo registrado 20.749 falecimentos. Em 2021, esse número de mortes continuou a crescer e o Piauí então registrou o maior número de óbitos dos últimos dez anos, 23.084, um percentual de 11,3% de crescimento em relação a 2020 e de 25,2% em relação a 2019 (pré-pandemia).

Cerca de 57,53% dos falecidos eram do sexo masculino e 42,47% do sexo feminino. Os idosos com 70 anos ou mais de idade concentraram o maior contingente de óbitos do Piauí, em 2021, com um total de 12.006 mortes (52,01%). O menor número de óbitos ficou concentrado na faixa etária de 5 a 14 anos de idade, com um percentual de 0,52%. O pico de mortes do estado foi no mês de abril, com 2.682 ocorrências, o equivalente a 11,61% do total de óbitos registrados no ano.

Com a continuidade da pandemia, o número de óbitos em 2021 teve aumento superior ao observado em 2020, especialmente no primeiro semestre de 2021 como mostram os dados coletados das Estatísticas do Registro Civil 2021, levantamento que é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) junto aos cartórios de Registro Civil de pessoas naturais de todo o país.

No Brasil, entre os anos de 2020 e 2021, foi contabilizado um acréscimo substantivo de óbitos e as variações no número de mortes ficaram em patamares superiores àqueles encontrados entre 2019 e 2020 (14,9%). O aumento de 18,0% em 2021 no volume de óbitos correspondeu a um acréscimo de 272.772 mortes em relação a 2020.

Mortes por causas não naturais

Em 2021, alguns estados das Regiões Norte e Nordeste chamaram atenção no número de mortes por causas não naturais, aquelas que decorrem de lesão provocada por violência (homicídio, suicídio, acidente, ou morte suspeita) qualquer que tenha sido o tempo entre o evento lesivo e a morte propriamente.

No Piauí, em 2021, ocorreram 1.450 óbitos não naturais de homens, o que representou 6,28% do total de óbitos, e 247 óbitos não naturais de mulheres, representando cerca de 1,07% do total. O Piauí ficou entre os dez estados com maior percentual geral para mortes não naturais, com 7,38%. Em primeiro lugar está o Amapá (11,82%), em segundo a Bahia (9,51%), em terceiro o Tocantins (9,1%), o Piauí (7,38%) ocupa a nona posição. A média de mortes não naturais para o Brasil ficou em 5,56%.

Piauí observa aumento de 2,75% no número de nascimentos em 2021

Em 2021, foram registrados em cartórios no Piauí 44.270 nascimentos. Na comparação com o ano de 2020, que obteve a menor quantidade de nascimentos dos últimos dez anos (43.083), observou-se um aumento de 2,75% no número de registros realizados, foram 1.187 crianças a mais. Esse número põe fim a uma tendência de queda dos nascimentos no estado desde 2018, quando registrou-se o nascimento de 47.953 crianças.

É o que aponta a pesquisa das Estatísticas do Registro Civil, divulgada anualmente pelo IBGE. A pesquisa reúne as quantidades de nascidos vivos, casamentos, óbitos e óbitos fetais informados pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, bem como os divórcios declarados pelas Varas de Família, Foros, Varas Cíveis e Tabelionatos de Notas do país.

