Em 2023, o Piauí terá o sétimo ano seguido de recorde na produção de grãos

O Piauí deverá produzir cerca de 6,7 milhões de toneladas de grãos em 2023, alcançando novo recorde de produção do Estado, com incremento de 13,11% em relação ao ano de 2022. Com isso, o Piauí terá o sétimo ano seguido de recordes na produção de grãos no estado, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ano passado, a produção do Piauí chegou a 5,9 milhões de toneladas. Essas informações constam do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), do IBGE, referente ao mês de janeiro de 2023, divulgadas pelo instituto nesta quarta-feira (08).



Pedro Andrade, chefe da seção de Pesquisas Agropecuárias do IBGE no Piauí, destaca que, se as condições se mantiverem favoráveis, com um inverno dentro da normalidade, bem como sem ataques de pragas nas plantações, o Piauí deverá concretizar esse novo recorde da produção de grãos em 2023.



(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Em termos de crescimento do volume da produção, destacam-se as culturas do milho e da soja. A produção de milho deverá chegar a 3,1 milhões de toneladas, em 2023, crescimento de 551 mil toneladas em relação ao ano anterior (+21,26%), quando havia atingido cerca de 2,5 milhões de toneladas. Por sua vez, a produção de soja deverá atingir 3,2 milhões de toneladas, crescimento de 181 mil toneladas em relação ao ano de 2022 (+5,89%), quando havia chegado a pouco mais de 3 milhões de toneladas.



A produção conjunta de soja e milho alcançará cerca de 6,4 milhões de toneladas, representando 95,5% do total da produção de grãos do Piauí. Em termos de área plantada, a produção de soja e milho representará em 2023 cerca de 1,5 milhão de hectares, o que significa aproximadamente 84,5% do total da área plantada da lavoura temporária no Piauí, concentrada em sua grande maioria na região dos cerrados, onde predomina o agronegócio.



No tocante aos demais produtos de produção de grãos, todos terão crescimento em 2023, exceto o sorgo, com uma safra prevista para cerca de 54,9 mil toneladas, queda de 27,63% em relação ao ano passado. Por sua vez, o arroz deverá ter uma safra de 109 mil toneladas, crescimento de 33,71%. O feijão terá uma produção de cerca de 94 mil toneladas, aumento de 44%. A produção de algodão herbáceo deverá atingir 47,2 mil toneladas, elevação de 26,35% e, por fim, a produção de fava em grão terá uma estimativa de 918 toneladas, crescimento de 31,90%.



