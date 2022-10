Em agosto, 52% do Piauí registrou áreas com seca moderada, diz Monitor de Secas

O Piauí voltou a registrar um aumento de áreas secas moderadas. Entre os meses de julho e agosto deste ano, 52% do Estado apresentou áreas com seca, algo que não ocorria desde novembro de 2021 (79%). O dado é do Monitor de Secas, divulgado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

No Piauí, devido à piora nos indicadores, houve o surgimento da seca fraca (S0) no Oeste (divisa com Maranhão) e o agravamento da seca numa porção no Sul do estado, passando de fraca (S0) para moderada (S1). Os impactos são de longo prazo (L) no Leste e de curto prazo (C) nas demais áreas.



Em agosto deste ano, o Estado apresentou 129.663 km de área com seca. O Piauí é o 10º estado com maior área nessa condição. Na comparação entre os dois meses, em termos de área com seca, o Rio Grande do Norte e Sergipe tiveram estabilidade do fenômeno, enquanto Alagoas se manteve livre de seca no período e com a melhor condição do Brasil ao lado de Santa Catarina. As áreas com seca diminuíram na Bahia, Ceará e Maranhão. No sentido oposto, o território com o fenômeno aumentou na Paraíba, Pernambuco e Piauí.

Monitor de Secas

O Monitor realiza o acompanhamento contínuo do grau de severidade das secas no Brasil com base em indicadores do fenômeno e nos impactos causados em curto e/ou longo prazo. Os impactos de curto prazo são para déficits de precipitações recentes de até seis meses. Acima desse período, os impactos são de longo prazo.



