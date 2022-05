Em apenas uma semana, cinco postos irregularidades são autuados em Teresina e Altos

Entre os dias 15 e 19 de maio, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) realizou ações de fiscalização no mercado de combustíveis em 13 unidades da Federação, em todas as regiões do país. No Piauí em apenas uma semana cinco postos foram autuados por irregularidades.

Os fiscais verificaram o funcionamento de 16 postos de combustíveis nas cidades de Altos e Teresina. Na capital, três postos de combustíveis foram autuados por apresentarem irregularidades como a falta de medida padrão de 20L aferida e certificada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e ausência de termodensímetro em bomba medidora de etanol hidratado.

Em Altos, houve autuações em dois postos, motivadas por ausência de instrumentos de análise de combustíveis e falta do termodensímetro na bomba de etanol hidratado.

Nas ações, os fiscais verificaram se as normas da Agência – como o atendimento aos padrões de qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas, apresentação de equipamentos e documentação adequados, entre outras – estão sendo cumpridas.

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil









É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações ANP