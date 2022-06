Em seis meses, força tarefa de Segurança prende 37 pessoas no litoral do Estado

A Força Tarefa de Segurança Pública no Piauí (FTSP) divulgou nesta terça (21) os resultados dos trabalhos realizado no litoral do Estado, sobretudo em Parnaíba. De acordo com os números divulgados, entre novembro de 2021 – quando começou a operação – e maio de 2022 foram realizadas 37 prisões, com 53 buscas.

Essas diligências resultaram na apreensão de 13 veículos, 30 armas de fogo, 366 munições, além de drogas e valores em espécie. Também foram determinados o sequestro de imóveis e ativos em contas bancárias de investigados pertencentes a facções criminosas. Com a realização da Operação Desmonte (I, II, III, IV e V), a cidade de Parnaíba chegou a ficar 16 dias sem homicídios registrados, recorde para a cidade.

A FTSP é uma ação composta pelas polícias Federal, Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal. Além da operação em si, a Força Tarefa debateu as estratégias de atuação conjunta, apresentando as estatísticas de forma semestral.

Denúncias sobre atuação de facções criminosas, foragidos da Justiça, tráfico de drogas e outros crimes podem ser encaminhadas, de forma anônima, ao endereço eletrônico: bit.ly/denunciapcphb.

