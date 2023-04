Empresário piauiense morre afogado ao tentar salvar o filho em praia do Ceará

O empresário piauiense José Moura Luz morreu neste domingo (23) ao tentar salvar o próprio filho de um afogamento na Praia do Cumbuco, Estado do Ceará. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança cearense. José era natural da cidade de Picos, era casado e deixa dois filhos.





Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com a SSP-CE, José Moura viu que o filho de 24 anos estava se afogando na praia e tentou resgatá-lo. Ele conseguiu salvar a vida do rapaz, mas não resistiu à força das ondas. O Corpo de Bombeiros do Ceará informou que deu apoio aos salva-vidas de Caucaia na ocorrência e que o SAMU também foi acionado.

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura Municipal de Picos lamentou o falecimento de José Moura Luz. “Neste momento de dor e solidariedade cristão, enviamos nossos votos de pesar à família enlutada”, diz a nota de pesar

Com informações da SSP-CE

