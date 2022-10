Enem 2022: locais de prova são divulgados; veja como consultar

Os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foram divulgados, nesta segunda-feira (24), na página do participante disponível no site do Inep. Segundo alguns candidatos, a página apresenta instabilidades. Clique aqui para consultar.

A informação sobre o local de prova está disponível no "cartão de confirmação" dos candidatos. Além do local, o documento também informa o idioma escolhido para a prova de língua estrangeira, datas do exame e solicitações de atendimento especializado.

Foto: Arquivo O Dia

Neste ano, as provas do Enem serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. No Piauí, 83.308 participantes estão inscritos, 13,8% a mais do que em 2021, quando se inscreveram 73.151 alunos piauienses. Desse total geral, 82.362 irão realizar as provas impressas tradicionais e 946 optaram pela versão digital do exame, que vem sendo implantada desde 2020.





