Enem 2022: Piauí supera média nacional e tem mais de 83 mil alunos inscritos

O Piauí é destaque nas inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Este ano, foram 83.308 inscritos, 13,8% a mais do que em 2021, quando se inscreveram 73.151 alunos piauienses. Esse percentual é superior à média nacional, que foi de 9,2%. Desse total geral, 82.362 irão realizar as provas impressas tradicionais e 946 optaram pela versão digital do exame, que vem sendo implantada desde 2020. As aplicações das provas digitais são opcionais e os participantes devem escolher, no ato de inscrição, pelo modelo digital ou pela tradicional prova em papel.



Os números foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e apontam um panorama geral das inscrições do Enem para 2022. Esse dado positivo do Piauí se deve, sobretudo, à estratégia de busca ativa promovida pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) em todas as escolas e constante capacitação dos educadores e equipes multiprofissionais para dar suporte aos estudantes no retorno ao chão da escola após um longo período de isolamento social devido à pandemia. Somados aos incentivos em sala de aula em toda a rede, o Estado assume o papel de liderar ações de inclusão universitária com mais de 20 ações do Pré-Enem Seduc.



Além de uma autoavaliação, as provas darão a oportunidade de os estudantes terem acesso ao ensino Superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e instituições de educação superior portuguesas. Eles também poderão ter acesso a financiamento e apoio estudantil do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e ProUni, bem como de promover desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais.



No Piauí, a preparação para as provas vai além da sala de aula convencional. A equipe da Seduc promove revisões constantes no Canal Educação, caravanas presenciais em todo o Estado e atividades de acompanhamento para êxito nas provas de redação, além de acompanhamento com equipes multiprofissionais para dar suporte aos estudantes.



A diretora da Unidade de Educação com Mediação Tecnológica (Uemtec), Viviane Carvalhedo, explica que as ações da Seduc não são só para os estudantes da rede estadual, mas para todos os interessados que participam do programa Pré-Enem Seduc.



“Nós ainda disponibilizamos o agente Enem, no período de inscrições, em todas as escolas com oferta de ensino Médio. E uma pessoa para orientar e computadores disponíveis diuturnamente, para que o estudante que não tivesse acesso ou que precisasse de uma mentoria, de uma instrução para fazer inscrição do Enem, tivesse o apoio para realização das inscrições”, explicou Viviane Carvalhedo.



