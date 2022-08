Enfermeiros criticam ameaça de fechamento do São Marcos: “não é a primeira vez”

O Sindicato dos Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Piauí (Senatepi) critica a direção do Hospital São Marcos que, ontem (18), anunciou a falta de recursos para arcar com o novo piso salarial dos Enfermeiros e a possibilidade de encerrar as atividades da Associação Piauiense de Combate ao Câncer Alcenor Almeida (APCCAA).

Hospital São Marcos anunciou que está sem recursos para pagar novo piso salarial dos enfermeiros (Foto: Reprodução/HSM)

De acordo com Erick Riccely, presidente do Senatepi, não é a primeira vez que o hospital fala em encerrar os atendimentos aos pacientes com câncer. Segundo o sindicato, este seria o terceiro episódio de ameaça em menos de um ano.



“Esse tipo de anúncio mexe com a vida de pacientes que já sofrem com uma doença devastadora como o câncer e também com a rotina dos profissionais que estão receosos de uma demissão em massa. Nós não acreditamos que o São Marcos vai fechar, porque não é a primeira vez que fazem este anúncio. Esse é o terceiro episódio que vemos em menos de um ano”, afirma Erick Riccely.



Sindicato dos enfermeiros criticam ameaça de fechamento do Hospital São Marcos (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Ainda segundo o presidente do Senatepi, desde a Reforma Trabalhista, a categoria sofreu com aumento de jornada de trabalho sem um reajuste salarial adequado. “Com a reforma trabalhista, aumentaram em 50% a jornada sem aumentar o salário. Saiu de 30 ou 36 horas de trabalho para 44 semanais, sem tirar nem um centavo para compensar essas horas a mais. E não se importaram com isso, mas quando diminuem os próprios lucros, acabam colocando a culpa na categoria e deixando a sociedade contra a Enfermagem”, ressaltou.

Além desta situação, Erick Riccely também critica unidades de saúde que tentam burlar a legislação trabalhista assinando a carteira de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem como se eles fossem da parte administrativa ou até mesmo socorristas.



“O Senatepi está acompanhando todos os casos e não vai admitir que os direitos dos profissionais da Enfermagem e da sociedade sejam esquecidos por empresários que só visam o lucro”, finaliza.



Hospital diz que busca por financiamento

Em nota divulgada à imprensa nesta quinta-feira (18), o Hospital São Marcos diz que está empregando todos os esforços, junto ao Poder Público, a fim de obter fontes de financiamento para cumprir a lei de forma sustentável.

Entretanto, a direção afirma que, caso o problema não seja resolvido, o hospital terá de encerrar suas atividades.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no