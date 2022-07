Ensino superior: prazo para se inscrever na lista de espera do SISU 2022.2 acaba hoje

Termina nesta segunda-feira (18) o prazo para que os candidatos não selecionados na primeira chamada regular do SISU 2022.2 manifestem interesse na lista de espera. Essa inscrição na lista de espera deve ser feita pela própria página do SISU.



De acordo com o edital da lista de espera, será considerado como limite para preenchimento das vagas relativas ao segundo semestre de 2022 o prazo máximo referente à última etapa de matrícula curricular dos alunos no período 2022.2 conforme o calendário acadêmico da graduação, as vagas disponibilizadas e o cronograma da segunda edição do SISU 2022.



Inscrições devem ser feitas na página do SISU - Foto: Reprodução/MEC

É importante lembrar que manifestar interesse na lista de espera do SISU não assegura o preenchimento da vaga. O candidato tem garantida apenas a expectativa do direito à vaga, estando sua matrícula condicionada à existência de vaga no curso pretendido e ao atendimento de todos os requisitos legais e regulamentares previstos no edital.

Vale ressaltar que só poderão participar da lista de espera do SISU 2022.2 aqueles alunos que não foram aprovados em nenhum dos cursos para os quais se inscreveu na chamada regular. Pelo edital, a convocação dos candidatos aprovados na lista de espera deve começar a partir de da segunda-feira da semana que vem, dia 25 de julho.

